NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bassett Furniture Industries-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 22.01.2023 wurden Bassett Furniture Industries-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,29 USD. Bei einem Bassett Furniture Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 546,747 Bassett Furniture Industries-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.01.2026 9 267,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,95 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 7,33 Prozent verkleinert.
Bassett Furniture Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 143,84 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
