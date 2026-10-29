NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bassett Furniture Industries von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Bassett Furniture Industries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 14,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,693 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 21,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,45 Prozent.

Der Marktwert von Bassett Furniture Industries betrug jüngst 189,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at