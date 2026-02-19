NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bassett Furniture Industries von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Bassett Furniture Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Bassett Furniture Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,65 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,362 Bassett Furniture Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,21 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Anteils am 18.02.2026 auf 14,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,79 Prozent verringert.

Bassett Furniture Industries war somit zuletzt am Markt 136,74 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at