NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bassett Furniture Industries-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Bassett Furniture Industries-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,13 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 47,326 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.02.2026 718,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,19 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 28,11 Prozent.

Der Marktwert von Bassett Furniture Industries betrug jüngst 126,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at