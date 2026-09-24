Bassett Furniture Industries Aktie

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WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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Bassett Furniture Industries-Anlage im Blick 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bassett Furniture Industries-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Bassett Furniture Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Bassett Furniture Industries-Anteile betrug an diesem Tag 15,45 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 64,725 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 1 139,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,60 USD belief. Das entspricht einem Plus von 13,92 Prozent.

Der Börsenwert von Bassett Furniture Industries belief sich jüngst auf 152,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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