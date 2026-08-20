Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Performance unter der Lupe
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Bassett Furniture Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bassett Furniture Industries-Anteile 25,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 397,298 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bassett Furniture Industries-Aktie auf 18,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 493,05 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,07 Prozent vermindert.
Bassett Furniture Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 164,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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