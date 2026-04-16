NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bassett Furniture Industries-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Bassett Furniture Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bassett Furniture Industries-Aktie bei 15,81 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 632,511 Bassett Furniture Industries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 348,51 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,51 Prozent.

Der Bassett Furniture Industries-Wert an der Börse wurde auf 126,75 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at