Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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Bassett Furniture Industries-Anlage 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bassett Furniture Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Bassett Furniture Industries-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Bassett Furniture Industries-Papier bei 25,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,997 Bassett Furniture Industries-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.07.2026 86,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,69 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 13,31 Prozent.

Bassett Furniture Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 185,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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