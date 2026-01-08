NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Bassett Furniture Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Bassett Furniture Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,000 Bassett Furniture Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 64,04 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Anteils am 07.01.2026 auf 16,01 USD belief. Mit einer Performance von -35,96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bassett Furniture Industries war somit zuletzt am Markt 142,50 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at