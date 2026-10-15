Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Lukratives Bassett Furniture Industries-Investment?
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15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren eingebracht
Am 15.10.2016 wurde das Bassett Furniture Industries-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Bassett Furniture Industries-Aktie 24,23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Bassett Furniture Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 41,271 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 886,09 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Anteils am 14.10.2026 auf 21,47 USD belief. Damit wäre die Investition 11,39 Prozent weniger wert.
Am Markt war Bassett Furniture Industries jüngst 183,90 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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