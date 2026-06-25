Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Bassett Furniture Industries-Performance
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bassett Furniture Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Bassett Furniture Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Bassett Furniture Industries-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,648 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bassett Furniture Industries-Aktie auf 16,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,63 USD wert. Mit einer Performance von -39,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 136,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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