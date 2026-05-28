NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Bassett Furniture Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bassett Furniture Industries-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bassett Furniture Industries-Aktie bei 27,98 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 357,398 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 228,73 USD, da sich der Wert einer Bassett Furniture Industries-Aktie am 27.05.2026 auf 14,63 USD belief. Damit wäre die Investition um 47,71 Prozent gesunken.

Der Bassett Furniture Industries-Wert an der Börse wurde auf 125,31 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at