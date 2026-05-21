NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bassett Furniture Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31,586 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 454,83 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Papiers am 20.05.2026 auf 14,40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 54,52 Prozent eingebüßt.

Bassett Furniture Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 122,07 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at