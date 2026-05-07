NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Bassett Furniture Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Bassett Furniture Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17,35 USD. Bei einem Bassett Furniture Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 576,369 Bassett Furniture Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 184,44 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Papiers am 06.05.2026 auf 14,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,16 Prozent verringert.

Bassett Furniture Industries war somit zuletzt am Markt 123,03 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at