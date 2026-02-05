Bassett Furniture Industries Aktie

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

Lukrative Bassett Furniture Industries-Anlage? 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien verlieren können.

Bassett Furniture Industries-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Bassett Furniture Industries-Anteile betrug an diesem Tag 27,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 36,311 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bassett Furniture Industries-Papiere wären am 04.02.2026 579,16 USD wert, da der Schlussstand 15,95 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,08 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Bassett Furniture Industries eine Marktkapitalisierung von 133,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

