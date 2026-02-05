Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Lukrative Bassett Furniture Industries-Anlage?
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren angefallen
Bassett Furniture Industries-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Bassett Furniture Industries-Anteile betrug an diesem Tag 27,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 36,311 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bassett Furniture Industries-Papiere wären am 04.02.2026 579,16 USD wert, da der Schlussstand 15,95 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,08 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Bassett Furniture Industries eine Marktkapitalisierung von 133,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bassett Furniture Industries Inc.
Analysen zu Bassett Furniture Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bassett Furniture Industries Inc.
|15,76
|-0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.