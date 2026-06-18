NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bassett Furniture Industries-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bassett Furniture Industries-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Bassett Furniture Industries-Papier an diesem Tag bei 26,35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 379,507 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (15,65 USD), wäre die Investition nun 5 939,28 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40,61 Prozent vermindert.

Bassett Furniture Industries wurde am Markt mit 133,98 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at