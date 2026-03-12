NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Bassett Furniture Industries-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries am 11.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,80 USD. Das sind 5,26 Prozent mehr als im Vorjahr. Alles in allem schüttet Bassett Furniture Industries 6,94 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,36 Prozent an.

Bassett Furniture Industries- Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte der Bassett Furniture Industries-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 14,00 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Bassett Furniture Industries-Anteilsscheins 5,15 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,99 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Bassett Furniture Industries via NASDAQ um 49,22 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 25,54 Prozent stärker zugenommen als der Bassett Furniture Industries-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Bassett Furniture Industries

Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 5,11 Prozent fallen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Bassett Furniture Industries

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Bassett Furniture Industries beträgt aktuell 120,867 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Bassett Furniture Industries beträgt aktuell 22,13. Der Umsatz von Bassett Furniture Industries belief sich in 2025 auf 335,280 Mio. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 0,70 USD.

Redaktion finanzen.at