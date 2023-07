NASDAQ Composite Index-Wert BE Semiconductor Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes BE Semiconductor Industries-Investment eingefahren

Vor Jahren in BE Semiconductor Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NASO Handel mit dem BE Semiconductor Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die BE Semiconductor Industries-Anteile bei 46,01 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die BE Semiconductor Industries-Aktie investierten, hätten nun 217,368 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 12.07.2023 24 506,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 145,06 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at