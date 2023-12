NASDAQ Composite Index-Wert Big 5 Sporting Goods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Big 5 Sporting Goods-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Big 5 Sporting Goods-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Big 5 Sporting Goods-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,18 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 222,494 Big 5 Sporting Goods-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 444,99 USD, da sich der Wert einer Big 5 Sporting Goods-Aktie am 11.12.2023 auf 6,09 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25,55 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Big 5 Sporting Goods eine Marktkapitalisierung von 137,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at