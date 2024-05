NASDAQ Composite Index-Wert Big 5 Sporting Goods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Big 5 Sporting Goods von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Big 5 Sporting Goods-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Big 5 Sporting Goods-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,520 Big 5 Sporting Goods-Aktien im Depot. Die gehaltenen Big 5 Sporting Goods-Aktien wären am 24.05.2024 104,72 USD wert, da der Schlussstand 3,22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 89,53 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Big 5 Sporting Goods einen Börsenwert von 72,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at