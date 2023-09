NASDAQ Composite Index-Wert Big 5 Sporting Goods-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Big 5 Sporting Goods-Investment eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Big 5 Sporting Goods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Big 5 Sporting Goods-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Big 5 Sporting Goods-Anteile bei 16,61 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Big 5 Sporting Goods-Aktie investierten, hätten nun 6,020 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 46,12 USD, da sich der Wert eines Big 5 Sporting Goods-Anteils am 01.09.2023 auf 7,66 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 53,88 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Big 5 Sporting Goods belief sich zuletzt auf 171,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at