Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Performance unter der Lupe
|
02.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Biogen-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Biogen-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 140,50 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 71,174 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 652,67 USD, da sich der Wert einer Biogen-Aktie am 27.02.2026 auf 191,82 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 13 652,67 USD entspricht einer Performance von +36,53 Prozent.
Alle Biogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
