NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Biogen von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Biogen gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Biogen-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Biogen-Aktie bei 124,99 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,001 Biogen-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 648,05 USD, da sich der Wert eines Biogen-Papiers am 17.07.2026 auf 205,99 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,81 Prozent angezogen.

Alle Biogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at