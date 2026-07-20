Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Rentables Biogen-Investment?
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20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Biogen von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Biogen-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Biogen-Aktie bei 124,99 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,001 Biogen-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 648,05 USD, da sich der Wert eines Biogen-Papiers am 17.07.2026 auf 205,99 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,81 Prozent angezogen.
Alle Biogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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