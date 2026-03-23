NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biogen von vor 10 Jahren gekostet

Am 23.03.2016 wurde die Biogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Biogen-Anteile an diesem Tag 234,95 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,563 Biogen-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 723,42 USD, da sich der Wert eines Biogen-Papiers am 20.03.2026 auf 181,46 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 22,77 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Biogen belief sich jüngst auf 26,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at