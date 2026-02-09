Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Rentabler Biogen-Einstieg?
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biogen von vor 3 Jahren gekostet
Am 09.02.2023 wurde das Biogen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Biogen-Aktie bei 287,00 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, befänden sich nun 34,843 Biogen-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (201,18 USD), wäre das Investment nun 7 009,76 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 7 009,76 USD, was einer negativen Performance von 29,90 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Biogen belief sich jüngst auf 29,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Inc
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biogen von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16:03
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
05.02.26
|Ausblick: Biogen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
02.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Biogen öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Biogen Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biogen Inc
|164,35
|-3,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.