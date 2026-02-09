Biogen Aktie

Rentabler Biogen-Einstieg? 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biogen von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Biogen gewesen.

Am 09.02.2023 wurde das Biogen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Biogen-Aktie bei 287,00 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, befänden sich nun 34,843 Biogen-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (201,18 USD), wäre das Investment nun 7 009,76 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 7 009,76 USD, was einer negativen Performance von 29,90 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Biogen belief sich jüngst auf 29,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Biogen Inc 164,35 -3,52% Biogen Inc

