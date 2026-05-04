Biogen Aktie

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WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

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Profitable Biogen-Investition? 04.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biogen von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Biogen-Aktien gewesen.

Am 04.05.2023 wurde das Biogen-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 313,57 USD. Bei einem Biogen-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,891 Biogen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 965,49 USD, da sich der Wert eines Biogen-Papiers am 01.05.2026 auf 187,06 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 5 965,49 USD, was einer negativen Performance von 40,35 Prozent entspricht.

Biogen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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