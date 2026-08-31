Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Lukrative Biogen-Investition?
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31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biogen von vor 5 Jahren gekostet
Am 31.08.2021 wurde die Biogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Biogen-Aktie an diesem Tag 338,91 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Biogen-Aktie investiert hat, hat nun 2,951 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 644,71 USD, da sich der Wert eines Biogen-Papiers am 28.08.2026 auf 218,50 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 35,53 Prozent vermindert.
Biogen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,31 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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