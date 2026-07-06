NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Biogen eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Biogen-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 344,89 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,995 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 216,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 266,35 USD wert. Damit wäre die Investition um 37,34 Prozent gesunken.

Der Biogen-Wert an der Börse wurde auf 31,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at