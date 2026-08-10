Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Lukratives Biogen-Investment?
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10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde die Biogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 284,31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,517 Biogen-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Biogen-Aktie auf 207,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 731,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,86 Prozent.
Der Börsenwert von Biogen belief sich zuletzt auf 30,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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