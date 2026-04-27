NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Biogen-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Biogen-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 118,84 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,415 Biogen-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 24.04.2026 1 551,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 184,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 55,15 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Biogen eine Börsenbewertung in Höhe von 27,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at