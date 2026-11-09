NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Biogen-Investment gewesen.

Am 09.11.2025 wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Biogen-Anteile 155,51 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 64,305 Biogen-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 248,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 970,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +59,70 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Biogen eine Börsenbewertung in Höhe von 36,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at