Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Langfristige Anlage
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor einem Jahr verdient
Am 09.11.2025 wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Biogen-Anteile 155,51 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 64,305 Biogen-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 248,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 970,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +59,70 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Biogen eine Börsenbewertung in Höhe von 36,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Inc
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
02.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: Hätte sich eine Biogen-Investition von vor 10 Jahren rentiert? (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: Biogen zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biogen von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Biogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Biogen Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biogen Inc
|228,30
|2,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.