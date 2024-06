NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Biogen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 280,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,643 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 258,17 USD, da sich der Wert eines Biogen-Papiers am 14.06.2024 auf 231,69 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,42 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Biogen belief sich jüngst auf 33,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at