Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Lukrative Biogen-Anlage?
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Biogen-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Biogen-Papier an diesem Tag bei 266,98 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Biogen-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,456 Biogen-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Biogen-Papiers auf 182,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 820,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,80 Prozent verringert.
Am Markt war Biogen jüngst 26,77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Biogen Inc
|152,20
|-2,87%
