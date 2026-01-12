Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Biogen-Performance im Blick 12.01.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Biogen-Einstiegs gewesen.

Biogen-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Biogen-Papier an diesem Tag bei 288,08 USD. Bei einem Biogen-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,471 Biogen-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Biogen-Papiers auf 187,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 651,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,87 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Biogen belief sich zuletzt auf 27,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Biogen Inc

mehr Nachrichten