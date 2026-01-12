NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Biogen-Einstiegs gewesen.

Biogen-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Biogen-Papier an diesem Tag bei 288,08 USD. Bei einem Biogen-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,471 Biogen-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Biogen-Papiers auf 187,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 651,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,87 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Biogen belief sich zuletzt auf 27,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at