Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Lukrativer Biogen-Einstieg?
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06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Biogen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 286,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,487 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 618,34 USD, da sich der Wert eines Biogen-Papiers am 02.04.2026 auf 177,34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 38,17 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Biogen belief sich jüngst auf 26,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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