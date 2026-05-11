Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Investmentbeispiel
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Biogen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Biogen-Anteile an diesem Tag bei 278,39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Biogen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,359 Biogen-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 193,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,49 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,51 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Biogen eine Börsenbewertung in Höhe von 28,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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