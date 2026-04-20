NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Biogen-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Biogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 244,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,409 Biogen-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 177,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,54 Prozent verringert.

Biogen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,06 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at