Hochrechnung 26.01.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Biogen-Investment verlieren können.

Am 26.01.2016 wurde die Biogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Biogen-Aktie betrug an diesem Tag 239,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,418 Biogen-Anteilen. Die gehaltenen Biogen-Anteile wären am 23.01.2026 71,73 USD wert, da der Schlussstand 171,59 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,27 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Biogen belief sich zuletzt auf 25,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

