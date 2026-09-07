NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Biogen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Biogen eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Biogen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Biogen-Aktie bei 287,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 34,786 Biogen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 7 681,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 220,83 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,18 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Biogen belief sich zuletzt auf 32,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at