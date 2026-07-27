Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

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Biogen-Investment 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Biogen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Biogen-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Biogen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 262,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,053 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 202,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 693,98 USD wert. Damit wäre die Investition 23,06 Prozent weniger wert.

Der Biogen-Wert an der Börse wurde auf 29,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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