NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Biogen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Biogen-Aktien verlieren können.

Das Biogen-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 279,32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, befänden sich nun 0,358 Biogen-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 196,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,36 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 70,36 USD, was einer negativen Performance von 29,64 Prozent entspricht.

Biogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at