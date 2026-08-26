NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 57,45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert, befänden sich nun 1,741 Biomarin Pharmaceutical-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 66,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,09 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Biomarin Pharmaceutical einen Börsenwert von 12,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at