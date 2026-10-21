Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Profitable Biomarin Pharmaceutical-Anlage?
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Biomarin Pharmaceutical-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 53,81 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 185,839 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 56,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 488,76 USD wert. Mit einer Performance von +4,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 10,59 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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