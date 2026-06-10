Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Biomarin Pharmaceutical-Performance
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde das Biomarin Pharmaceutical-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 91,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,945 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 57,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 633,80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,62 Prozent eingebüßt.
Biomarin Pharmaceutical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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