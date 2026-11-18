Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Lukrativer Biomarin Pharmaceutical-Einstieg?
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie betrug an diesem Tag 54,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Biomarin Pharmaceutical-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,846 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers auf 58,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,03 Prozent.
Der Marktwert von Biomarin Pharmaceutical betrug jüngst 11,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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