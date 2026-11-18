Wer vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie betrug an diesem Tag 54,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Biomarin Pharmaceutical-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,846 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers auf 58,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,03 Prozent.

Der Marktwert von Biomarin Pharmaceutical betrug jüngst 11,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at