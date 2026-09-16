Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Profitabler Biomarin Pharmaceutical-Einstieg?
|
16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 96,86 USD. Bei einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,032 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 66,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,45 USD belief. Mit einer Performance von -33,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Biomarin Pharmaceutical war somit zuletzt am Markt 12,84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Analysen zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biomarin Pharmaceutical Inc.
|56,02
|-0,78%