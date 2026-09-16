Biomarin Pharmaceutical Aktie

Biomarin Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013

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Profitabler Biomarin Pharmaceutical-Einstieg? 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Biomarin Pharmaceutical-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 96,86 USD. Bei einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,032 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 66,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,45 USD belief. Mit einer Performance von -33,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Biomarin Pharmaceutical war somit zuletzt am Markt 12,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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