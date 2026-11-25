So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Biomarin Pharmaceutical-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Biomarin Pharmaceutical-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Biomarin Pharmaceutical-Aktie bei 88,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,339 Anteilen. Die gehaltenen Biomarin Pharmaceutical-Anteile wären am 24.11.2026 752,47 USD wert, da der Schlussstand 66,36 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 752,47 USD entspricht einer negativen Performance von 24,75 Prozent.

Insgesamt war Biomarin Pharmaceutical zuletzt 12,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at