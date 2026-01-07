NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Biomarin Pharmaceutical-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 07.01.2016 wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 97,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,030 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61,87 USD, da sich der Wert eines Biomarin Pharmaceutical-Anteils am 06.01.2026 auf 60,07 USD belief. Damit wäre die Investition um 38,13 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Biomarin Pharmaceutical belief sich jüngst auf 11,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at