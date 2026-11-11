Biomarin Pharmaceutical Aktie

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WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013

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Lohnende Biomarin Pharmaceutical-Investition? 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,46 USD. Bei einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 109,337 Biomarin Pharmaceutical-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 57,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 246,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37,54 Prozent.

Der Marktwert von Biomarin Pharmaceutical betrug jüngst 11,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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