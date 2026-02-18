NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Biomarin Pharmaceutical-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 108,31 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,923 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 59,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,35 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44,65 Prozent.

Alle Biomarin Pharmaceutical-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at